Polisin açıklaması şöyle:

12.03.2025 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Girne Turizm Limanında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından yapılan kontroller neticesinde, KKTC’ye giriş yapan D.J.S.(E-34)’nin şüpheli hareketleri üzerine kullanımında bulunan araçta narkotik dedektör köpeği yardımı ile yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 56 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile Eczacılık ve Zehirler Yasasına aykırı 11 adet Steroid ve 2 adet Steroid Solisyonu bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.