Polisin yangınlarla ilgili açıklaması şu şekilde:

12.02.2025 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Girne’de Karaca Sokak’ta, tek odalı bir ikametgah içerisinde, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, oda içerisinde bulunan ahşap yemek masası, televizyon, piknik tüpü, elektrik aksamları ve muhtelif eşyalar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Fön makinesi kısa devre yaptı!

12.02.2025 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Gemikonağı’nda LAÜ Yolu üzerinde, bir apartman dairesinin yatak odası içerisinde, muhtemelen prizde takılı bulunan fön makinesinin kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, ikametgah içerisinde bulunan muhtelif mobilyalar ve beyaz eşyalar yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise evin duvarları da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.