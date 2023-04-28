Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre, 07.00-16.00 saatleri arasında, Tatlısu’da, Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından, Zambak Tatil Köyü Plajı - Tatlısu Kuzey Çevre Yolu - Kaplıca Otel - Tatlısu köyü çemberi yol güzergahında triatlon (yüzme-bisiklet-koşu) yarışı düzenlenecek.

Girne’de ise 07.30-13.00 saatleri arasında, KKTC Atletizm Federasyonu tarafından, 20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi Atatürk Anıtı önü - Girne şehir içi - Girne Alsancak Çevre Yolu güzergahında yol koşusu, 3 km, 10 km ve 21 km Girne Yarı Maratonu gerçekleştirilecek.

Triatlon yarışı ve yol koşusu kapsamında belirtilen yol güzergahları üzerinde sporculara motorlu polis eskortu eşlik edecek. Geçilecek tüm kavşak ve çemberlerdeki trafik akışı polis tarafından yönetilerek gerektiğinde araç trafiğine kapatılacak.

Triatlon yarışı ve yol koşusu devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahlarını kullanacak sürücülerin, kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.