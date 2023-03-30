Girne Belediyesi organizasyonunda ve Pasha Group’un ana sponsorluğunda yapılacak yarışla ilgili basın toplantısı Girne Grand Pasha Hotel’de düzenlendi.

Toplantıda, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Pasha Group CEO’su Uğur Pirinççioğlu, Kıbrıs Türk Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Prof. Dr. Cevdet Tınazcı, Girne Belediyesi Meclis Üyesi ve Spor Komitesi Başkanı Halil Oktunç ve Girne Belediyesi Spor Birimi Sorumlusu Seran Kaşif birer konuşma yaptı.

Tüm sponsorlara söz verilen basın toplantısının ardından ise tüm misafirler düzenlenen yemeğe katıldı.

ŞENKUL

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul bilet satışları ile birlikte yaklaşık olarak bir buçuk milyon Türk Liralık bir katkının toplanacağını öngördüklerini dile getirdi. Şenkul, Toplanan para ile sevimli dostlar için pet otelden başlayarak, tüm hayvan sever derneklerin, Girne Belediyesi Hayvan Barınağı’nın çevresinde birleşmesine olanak sağlayacak bir proje yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bu sayede sokak hayvanları konusuna da kalıcı bir çözüm bulmayı hedeflediklerini dile getiren Şenkul, öngörülen bütçenin bu amacı hayata geçirmeye yeterli olacağı yönündeki inancını ortaya koydu.

Girne’yi maratonla da ön plana çıkarma hedefleri olduğunu belirten Şenkul, kenti dünyaya tanıtacak organizasyonlarından birinin de bu maraton olacağını dile getirdi.

PİRİNÇCİOĞLU

Pasha Group CEO’su Uğur Pirinççioğlu konuşmasına spor kültürü ile birlikte daha sağlıklı bir yaşamın aşılanmasına olanak sağlayan bu tür etkinliklere oldukça önem verdiklerini, her zaman bu tür organizasyonlara katkı koymaya hazır olduklarının altını çizdi

TINAZCI

Kıbrıs Türk Atletizm Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Tınazcı, 30 Nisan Pazar günü saat 07.45 itibarı ile maratonun start vereceğini, Girne Kentinin de bu şekilde adını duyurması gailesinde olduklarını söyledi.

Girne Belediyesi Spor Birimi Sorumlusu Seran Kaşif ise maratonun marka değerini arttırmak için uluslararası standartlarda parkur onayı aldıklarını, Maratona Türkiye, Ukrayna ve Rusya’dan sporcuların da katılacağını belirtti.

21 kilometre yarışının katılım bedelinin 300 Türk Lirası, 10 kilometre yarışının 200 Türk Lirası olduğunu ve online başvuruların devam ettiğini söyleyen Kaşif, 75 Türk lirası katılım ücreti olan 3 kilometrelik halk yürüyüşüne başvuruların 3 Nisan Pazartesi günü başlayacağını dile getirdi.

21 ve 10 km yarışmalarda dereceye girenlere toplam 100 bin Türk Liralık ödül verileceğini 9 yaş kategorisinde de dereceye girenlere sponsorlar tarafından hediye paketleri sunulacağını kaydeden Kaşif, ödül töreninin yarışların ardından Atatürk Anıtı önünde gerçekleşeceğini belirtti.