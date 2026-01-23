Girne Belediyesi, geçtiğimiz yıl düzenlenen Girne Yarı Maratonu’nun gelirlerini itfaiye araç filosunu güçlendirmek amacıyla kullanıyor. Belediye Başkanı Murat Şenkul, 2025 maratonuna katılan, sponsor olan ve destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek bir açıklama yaptı.

Şenkul, geçen yılki yarı maratondan yaklaşık 5 milyon TL gelir elde edildiğini belirtti. Girne Belediyesi’nin bu rakama 10 milyon TL daha eklediğini açıklayan Başkan Şenkul, toplam bütçe ile itfaiyenin ihtiyaç duyduğu yeni yangın aracının temini için 310 bin Euro keşif bedelli ihaleye bugün itibarıyla çıkıldığını ifade etti.