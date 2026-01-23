Seminerde, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişim süreçleri bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak; ailelerin bu süreçteki rolü uzman görüşleri doğrultusunda değerlendirilecek.

Eğitim programında Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Kudret Çağlar ile Diyetisyen Mehmet Miralay konuşmacı olarak yer alacak.

Seminer, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 16.00’da Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Aile yapısını güçlendirmeyi, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemeyi ve bilinçli ebeveynliği yaygınlaştırmayı amaçlayan bu eğitim serisine tüm veliler ve konuya ilgi duyan herkes davetlidir.