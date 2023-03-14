Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.03.2023 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Girne’de Beşparmaklar caddesi üzerinde, O.C.K (E-29) 107 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkmış ve cadde üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya mağazasının camına ve mağaza içerisinde bulunan masa ve sandalyelere çarpıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.