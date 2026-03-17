Zanlının üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda üzerlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 7 adet kağıt parçası ile bir miktar metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Paketten 400 Gram Uyuşturucu Çıktı

Karaoğlanoğlu’nda 13 Mart’ta saat 20.00 sıralarında, toprak yol üzerinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü meçhul bir araçtan dışarıya atılan şüpheli paket polis ekiplerini harekete geçirdi.

Söz konusu pakette yapılan incelemede, yaklaşık 400 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen B.A. (E-37) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.