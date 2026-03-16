Girne’de meydana gelen ciddi darp olayında bir kişi ağır şekilde yaralanırken, olaya karıştığı tespit edilen üç zanlı tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, Girne’de saat 19.00 sıralarında aralarında yaşanan tartışma sonucu E.D. (27), G.K. (22) ve K.A. (25) bir taraf olup Y.U. (52)’yu vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp etti.

Saldırı sonucu Y.U.’nun göz çevresindeki kemiklerin kırıldığı belirtildi.

Olayla bağlantılı olarak E.D., G.K. ve K.A. tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.