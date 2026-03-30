İlk Kavgada Burun Kemiği Kırıldı

Polis açıklamasına göre, 29 Mart 2026 tarihinde saat 03.00 sıralarında yaşanan ilk olayda, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine vurduğu olay sırasında çevreye de rahatsızlık verilirken, aldığı darbeler sonucu K.G.’nin burun kemiği kırıldı. Olayla bağlantılı tüm şahısların tutuklandığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İkinci Olayda İki Kişi Tutuklandı

Aynı gece saat 05.00 sıralarında yine bir eğlence mekanı önünde meydana gelen ikinci olayda ise A.B. ve E.H.D., B.S.’yi darp ederek burun kemiğinin kırılmasına neden oldu. Söz konusu iki zanlı tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.