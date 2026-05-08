Bahse konu işletmeciler hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Başka bir eğlence mekanında ise yetkili makamdan alınmış müzik yayın izni olmadan ses yükseltici alet kullanılarak müzik yayını yapıldığı belirlendi.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 7 Mayıs 2026 tarihinde eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, bir eğlence mekanında geçerli alkollü içki satış ruhsatı bulunmadan alkollü içki tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edildi.

