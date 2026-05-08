Polis açıklamasına göre, 8 Mayıs 2026 tarihinde saat 00.05 sıralarında Lefkoşa’da Şehit Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde, K.M.K.(E-19) 128 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada yanında bulunan şahıslara bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Kendisine müdahale eden görevli polislere küfür ettiği ve kendisini tutuklamaya çalışan polisi ittirerek tutuklanmasını engellediği belirtilen şahsın, polisi darp edip görevinden men ettiği kaydedildi.

Bahse konu şahıs suçüstü tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.