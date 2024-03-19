Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.03.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Arafet KABLAN (E-36) yönetimindeki HT 714 plakalı salon araç ile doğu istikamete doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağ tarafta bulunan Şehit Cengiz Topel Caddesine dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ege Cihan ŞAHİN (E-20) yönetimindeki VL 526 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ege Cihan ŞAHİN, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.