Girne’de halı saha otoparkında meydana gelen “Vahim zarar” ve “Ciddi darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.F, M.T, S.Ç, A.T. ve U.A. dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru, 26 Mayıs 2023 tarihinde saat 22.20 raddelerinde Girne’de İstiklal Sokak üzerinde bulunan faaliyet gösteren halı sahanın otopark kısmında, Girne’de sakin zanlılar M.F, M.T, S.Ç, A.T. ve U.A ile birlikte bir taraf olup, saha içerisinde tartıştıkları gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde; Girne’de sakin V.B.’nin vücudunun muhtelif yerlerine gelişi-güzel vurup, ciddi bir şekilde darp ederek, çenesinin kırılmasına sebebiyet vermek suretiyle vahim zarara uğrattıklarını mahkemeye aktardı.

Polis, V.B.’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiğini belirterek, yapılan şikayet üzerine zanlıların 27 Mayıs 2023 tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, M.T. 30 bin nakit bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalaması, diğer tüm zanlılar 10 bin TL nakit, her biri için birer kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına emir verdi.