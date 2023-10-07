Girne Belediyesi'nin trafik projesi kapsamında dinamik kavşağa (akıllı sinyalizasyon) dönüştürülmesi hedeflenen Hirondel Çemberi’nde (Belediye binası önü) süren çalışmalarda sona gelindi.

Dinamik kavşak projesi kapsamında, perşembe günü başlayan ve dün gün içinde sona eren asfaltlama çalışmalarının ardından dün gece de bordür yerleştirme ve yol çizimleri işlemleri yapıldı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yaptığı açıklamada, trafik ışıklarının monte çalışmalarına başlandığını ve pazartesi sabahı trafik ışıklarını faaliyete almayı planladıklarını ifade etti.