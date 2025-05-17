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Soruşturma devam ediyor.

Polisten verilen bilgiye göre, Biçer, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde, sol ayağında kırık teşhisi nedeniyle yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Girne’de yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanı içerisinde dün saat 17.00 sıralarında perde duvar demirlerinin montesi yapıldığı sırada, vinç yardımı ile taşınan 5 metre uzunluğundaki demir bağlantısının koparak alanda çalışmakta olan Turhan Biçer’in (E-53) sol ayağının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

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