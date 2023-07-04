Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

Dün saat 22:00 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, kimliği meçhul sürücü yönetimindeki UY 021 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce sağ şeride geçip U dönüşü yapmaya çalışması sonucu, o esnada arkasından gelip aynı istikamete doğru seyreden Uğur AYDIN (E-32) yönetimindeki HT 923 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan HT 923 plakalı motosiklet sürücüsü Uğur AYDIN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Girne Dr. Suat Günsel Üniversite Hastanesi’ne sevk edilerek beyin kanaması teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, kazaya methaldar UY 021 plakalı araç sürücüsünün İbrahim BIÇAKÇI (E-26) olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.