Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

29.10.2023 tarihinde, saat 08:15 sıralarında, Girne’de, Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde, Davut GÜRSES (E-35) yönetimindeki JY 162 plakalı salon araç ile batı istikamete doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa Şht. Mümtaz Uçar Sokağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ali Kerim KAPTANOĞLU (E-25) yönetimindeki UE 014 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan UE 014 plakalı motosiklet sürücüsü Ali Kerim KAPTANOĞLU kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayağında ve sağ elinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.