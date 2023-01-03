Girne’de faaliyet gösteren iki ayrı giyim mağazasına dün müşteri olarak giden A.K.(K-22) ve T.Ç.’nin (K-20) mağazalar içerisinde satışa sunulan toplam 12 bin 649,21 TL değerinde iç çamaşır ve kıyafet çaldığı tespit edilerek tutuklandı.