Çağıner'den asgari ücret yorumu... "Satın alma gücü daha da azalacak" Çağıner'den asgari ücret yorumu... "Satın alma gücü daha da azalacak"

Girne’de faaliyet gösteren iki ayrı giyim mağazasına dün müşteri olarak giden A.K.(K-22) ve T.Ç.’nin (K-20) mağazalar içerisinde satışa sunulan toplam 12 bin 649,21 TL değerinde iç çamaşır ve kıyafet çaldığı tespit edilerek tutuklandı.