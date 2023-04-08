Bundan yola çıkan Girne Kaymakamlığı ve Girne Belediyesi, Girne merkezde 2 olan muhtarlık sayısını son seçimle birlikte 4'e çıkardı ve vatandaşın ,hizmet almasını kolaylaştırdı.

Yeni düzenlemeyle, yapılaşma ve gelişmeye kapalı bir bölge olan Aşağı Girne Muhtarlığı tek bir muhtarlık olarak bırakılırken, kentin her geçen gün artan yapılaşma nüfusun olduğu Yukarı Girne Muhtarlığı, Eski Türk Mahallesi Muhtarlığı, Değirmentaşı Muhtarlığı ve Çiftlikler Mahallesi muhtarlığı olmak üzere 3’e ayrıldı.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş ’ye yeni düzenlemeye ilişkin bilgi verdi...

Girne Belediyesi Bayındırlık Bölümü Maks Sorumlusu Yüksek Mimar Ayşe Baysal da konuyla ilgili çalışmaya, kaymakamlığın talebiyle 2020 yılında başladıklarını anlattı. Ayşe Baysal çalışmanın teknik detayları hakkında da bilgi verdi...

Yeni oluştrulan Eski Türk Mahallesi Muhtarlığına seçilen Tuğçe Ören, muhtarlıkların artmasının, hizmetleri rahatlattığını belirterek,göreve gelmesiyle bölgede, vatandaşın daha rahat hizmet alası için belediye ve yardımseverlerin katkılarıyla , muhtarlık binası inşa etmeye başladıklarını anlattı.

Girne Merkez’deki ilk kadın muhtar olan, Çiftlikler Mahallesi Muhtarı Betül Bedel ise vatandaşların uygulamadan memnun olduğunu dile getirdi. Aşağı Girne Muhtarı Salih Oday da 2020 yılından beri bu görevi yürütüyor... Özellikle yabancı nüfustaki artış nedeniyle , hizmetlerde zorlandıklarını dile getiren Oday, muhtarlıkların arttırılmasının bir rahatlama yarattığını belirtti.

Vatandaşlar da, muhtarlık sayısının artmasının daha kolay ve akıcı bir şekilde hizmet almalarını sağladığını dile getirdi .

Kaynak: BRT