Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.09.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne’de Öğretmen Ahmet Hamdi Sokak üzerinde, Cuma ŞAHİN (E-19) yönetimindeki JP 177 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Muhammet Tuğra KARADEMİR (E-5)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Muhammet Tuğra KARADEMİR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Acil Serviste müşahede altına alınmıştır. JP 177 plakalı araç sürücüsü Cuma ŞAHİN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

