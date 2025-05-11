Haber: Ahmet İkidereli

Son günlerde artan trafik cezalarına rağmen bazı vatandaşların kurallara uymamaktaki ısrarı dikkat çekiyor. Girne bölgesinde, araçlarında alkol şişesiyle seyir halinde olan ve polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan iki kadın sürücü, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı başarılı trafik ekipleri tarafından kısa sürede tespit edildi.

Yapılan işlemler sonucunda söz konusu şahıslara toplam 91 bin TL para cezası kesildi. Yetkililer, kamu güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.