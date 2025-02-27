Merkezden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Kemal Güldüren Ortodonti Merkezi ve Diş Kliniği’nde Diş teli, Şeffaf plak ile diş düzeltme tedavilerinin yanında diğer tüm diş tedavileri alanında uzman deneyimli hekimler tarafından uygulanmaya başlamıştır.

Merkezin, özellikle diş teli ve şeffaf plak tedavisi ile ilgili, tedavinin hem üretim hem de uygulama aşamalarını yürütecek alt yapıyı sağlayarak son teknoloji ile birlikte ağız ve diş sağlığı hizmetini vermeye başladığını duyururuz.

Randevu için;

Tel: 0546 999 00 10

Mail: [email protected]

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