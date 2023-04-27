Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Girne’nin trafik yoğunluğuna nefes olarak görülen ‘Kaçış Yolu’nun ilk etabının sonuna gelindiğini belirtti.

Küçük bir yatırım olmadığını ve biraz zaman aldığını aktaran Şenkul, “İlk etabı diyorum çünkü devamındaki Ciklos mevkinden Girne-Lefkoşa ana yoluna bağlantı noktası uygun değil. Kısa süre içinde ikinci etabına da başlayarak ana yola çıkış noktasını hem konforlu hem de güvenli hale getireceğiz” açıklamasını yaptı.

Şenkul, “Kim bilir belki de ana yolun altından Batı Çevre Yolu bağlantısını da sağlayabiliriz ikinci etap ile birlikte. Önce hayalini kuracağız, sonra yapacağız…” dedi.