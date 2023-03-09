Belediyeden verilen bilgiye göre, kent genelinde 2 bin 620 üyesi bulunan İkinci Bahar Yaşam Kulübü, yatağa bağımlı üyelerine yönelik pansuman ve yara bakım hizmeti vermeye başladı.

Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Tıp Merkezi’nin işbirliği ile sürdürülen pansuman hizmeti yanında Gazimağusa Belediyesi hemşireleri, 41 yatağa bağımlı İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyesinin bakıcı ve ailelerine yönelik de “Hasta Günlük Bakım ve Yatak İçi Pozisyon Verme Eğitimi” veriyor.

Başlatılan bu yeni hizmet kapsamında Gazimağusa Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Birimi’ne bağlı İkinci Bahar Yaşam Kulübü yatağa bağımlı üyelerini evlerinde ziyaret etti.

Sosyal Destek Hizmet Birimi Amiri Simge Okburan, yürütülen bu hizmet kapsamında İkinci Bahar Yaşam Kulübü’nün 41 yatağa bağımlı üyesine hemşireler eşliğinde pansuman ve yara bakımı hizmeti verilmeye başlandığını kaydetti.

Buradaki amacın, yatağa bağımlı üyelerin yarasını iyileştirmek ve mevcut yaraların daha kötüye gitmesini engellemek olduğunu söyleyen Okburan, bu kapsamda Gazimağusa Belediyesi Hemşireleri tarafından “Yatağa Bağımlı Hastalarda Günlük Bakım ve Pozisyon Verme Yöntemleri” bilgilendirme broşürünün de hazırlanarak üyelerin aile ve bakıcılarına dağıtıldığını belirtti.

Evde bakım hizmetlerinin artırılarak, kent halkının yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin hedeflendiğini belirten Okburan, bu kapsamda kurumumuzda çalışan hemşirelerimizin önümüzdeki haftadan itibaren Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde eğitim alacaklarını kaydetti.

Bu eğitimlerin ardından evde bakım hizmetlerine yönelik farklı projelerin de geliştirileceğini ifade eden Okburan, bu çalışmaların yanında gelecek hafta, yeni doğum yapan annelere emzirme eğitimi, anne ve babalara yeni doğan bebek bakımı eğitimlerinin de verileceğini belirtti.