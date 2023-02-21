Kaza sonucu yaralanan olmadığı polisin soruşturmasının devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, çarpmanın etkisiyle yoluna devam eden LJ 084 plakalı araç cadde üzerinde bulunan Kırmızıgil isimli iş yerinin kapı ve vitrin camlarına çarparak hasar verdiği aktarıldı.

“Matbaacı Akif Sokak üzerinde yönetimindeki LJ 084 plakalı araç ile seyreden Kezban Fındık (31), Rauf Denktaş Caddesi kavşağına geldiğinde kavşakta durmadan dikkatsizce caddeye giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden ve kavşağa geldiğinde süratini salim hadde indirmeyen Barış Dulkadir (30) yönetimindeki HZ 706 plakalı araç ile çarpışmışlardır.”

Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin verilen bilgi şöyle:

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