Gönyeli–Alayköy Belediyesi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası Thalassaemia Kan Bağış Birimi ve Thalassaemia Derneği iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenleniyor.

27 Mart Cuma günü 09.00 – 14.30 saatleri arasında Gönyeli–Alayköy Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek kampanyada, yapılacak her bağış bir hayat için umut olacak.

Artan kan ihtiyacına dikkat çekmek ve özellikle thalassaemia hastalarının yaşadığı kan sıkıntısına destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek kampanya ile daha fazla gönüllü bağışçıya ulaşılması hedefleniyor.

Gönyeli–Alayköy Belediyesi, toplumsal dayanışmanın güçlenmesi ve ihtiyaç sahiplerine destek olunması adına tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağırdı.

Açıklamada kan bağışının hayat kurtaran en önemli dayanışma örneklerinden biri olduğu ifade edilirken tüm halk bu anlamlı organizasyona katkı koymaya davet edildi.