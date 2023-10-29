Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde meydana gelen kaza, Alican Şengün’ün (E-36) yönetimindeki HS 577 plakalı salon aracıyla trafik levha ve işaretlere riayet etmeden sağa dönüşe geçmesi sonucu o esnada gerisinden 76 miligram alkollü içki tesiri altında aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki aracı düz beyaz çizgi olan yerde dikkatsizce geçmeye başlayan Mahmut Can Umdu (E-25) yönetimindeki RR 421 plakalı aracın sol ön kısmına çarpması sonucu meydana geldi.

Bugün sabah 03.00 sıralarında meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle yolun sağına doğru kontrolsüzce savrulan RR 421 plakalı araç, park halinde bulunan UG 974 plakalı salon aracın arka yan kısmına ve kaldırım üzerindeki aydınlatma direğine çarptı.

Söz konusu aydınlatma direği ise kırılıp yine park halinde bulunan RZ 163 plakalı aracın ön kısmına düştü. Kaza sonucu yaralanan olmadı.