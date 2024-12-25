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Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Y.S.'nin, 186 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş bir şekilde yüksek sesle bağırıp çağırarak çevresindekileri rahatsız ettiği bildirildi. Bahse konu şahıs, polis ekipleri tarafından olay yerinde kontrol altına alınarak gözaltına alındı.

25 Aralık 2024 tarihinde saat 02:00 sıralarında Gönyeli Polis Karakolu 'nda yaşanan bir olayda, 27 yaşındaki Y.S. (E-27) alkollü olduğu sırada çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle suçüstü tutuklandı.

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