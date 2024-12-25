25 Aralık 2024 tarihinde saat 02:00 sıralarında Gönyeli Polis Karakolu'nda yaşanan bir olayda, 27 yaşındaki Y.S. (E-27) alkollü olduğu sırada çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle suçüstü tutuklandı.
Y.S.'nin, 186 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş bir şekilde yüksek sesle bağırıp çağırarak çevresindekileri rahatsız ettiği bildirildi. Bahse konu şahıs, polis ekipleri tarafından olay yerinde kontrol altına alınarak gözaltına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.