Polisin uyuşturucu olaylarıyla ilgili açıklaması şöyle:

27.12.2023 tarihinde, Gönyeli’de Ö.B.(E-29)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 32 gram ağırlığında hintkeneveri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1650 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Aracında çıktı!

27.12.2023 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Vadili’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, H.K.(E-31)’nin kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 37 adet hap ve yaklaşık 10 gram ağırlığında toz MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.