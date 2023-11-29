Güney Kıbrıs'tan 21 bin euro değerinde 2 adet motosiklet çaldılar! Güney Kıbrıs'tan 21 bin euro değerinde 2 adet motosiklet çaldılar!

Gönyeli-Yenikent Belediye Bulvarı’nda Bereket Fırını civarına yarın 3 saat  elektrik verilemeyecek. 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, trafo değişimi nedeniyle yapılacak elektrik kesintisi 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.