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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, trafo değişimi nedeniyle yapılacak elektrik kesintisi 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.

Güney Kıbrıs'tan 21 bin euro değerinde 2 adet motosiklet çaldılar!

Güney Kıbrıs'tan 21 bin euro değerinde 2 adet motosiklet çaldılar!

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