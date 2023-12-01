Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

01.12.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk caddesi üzerinde, Ratip Roşhan AKARGÖL (E-37) 287 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LY 886 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, geri dönmek için doğru U dönüşü yaptığı sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyeti kaybederek yolun solundan çıkmış ve kaldırım üzerine çıkıp akasya ağacına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. LY 886 plakalı araç sürücüsü Ratip Roşhan AKARGÖL tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.