Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

15.03.2025 tarihinde, saat 02:10 sıralarında, Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde, Eyüp AKPOLAT (E-25), yönetimindeki ZPK 191 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği bir esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek aracının yol içerinde kayması sonucu, o esnada yolun solunda cep içerisinde park halinde bulunan SY 517, LV 181 ve FN 758 plakalı araçlara çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan ZPK 191 plakalı araç sürücüsü Eyüp AKPOLAT ve aynı araçta yolcu olarak bulunan İlayda İÇGEL (K-25) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.