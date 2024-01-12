Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli siyasetin Türkiye’nin desteği ile devam ettiğini söyledi.

Rumlarla yıllarca sürdürülen müzakerelerin hiçbir sonuç vermediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman diyalogdan ve komiteler aracılığı ile her alanda iş birliğinden yana olduğunu belirtti, Rum tarafından ise böyle bir karşılık görülmediğini ifade etti.

Tatar, “Kıbrıs meselesindeki pozisyon aynen devam ediyor. İki devletli siyaset Türkiye’nin de desteği ile bana göre kökleşmiştir. Bundan sonraki süreçte bizim için önemli olan KKTC’yi güçlendirmektir” dedi.

Dünyada yaşanan gelişmelerin ardından küresel ekonominin etkilendiğini, 6 Şubat depreminin de büyük yaralar açtığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin bütün bu badireleri aşabilme noktasına geldiğini, ekonomide pandemiden önceki noktanın aşıldığını kaydetti.