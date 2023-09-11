Laik Demokratik Eğitim için Mücadele Hareketi velilerinin ders kitapları üzerindeki incelemeleri devam ediyor…

Hareketi’n mensubu velilerden Melek Arabacıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, ‘güncellendiği’ ifade edilen ders kitaplarında yer alan Atatürk, Denktaş ve Dr. Küçük’ün fotoğraflarının net olmamasına tepki gösterdi.

Arabacıoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Arama motoruna Atatürk yazdığında en az 5 milyon sonuç, Denktaş veya Dr. Küçük yazdığınızda en az yarım milyon sonuç ve fotoğraf çıkıyor.

Ancak Kıbrıs'ın kuzeyinde çocuklarımızın "güncellendi" diye söylenilen 3. sınıf Türkçe ders kitabı 1 ve 5. sınıf Türkçe ders kitabı 2'ye KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu bula bula bu kapkara, net olmayan, seçilemeyen ve özellikle buna dikkat edilerek seçilmiş olduğu bariz fotoğrafları koyuyor.

Yorum sizin…”