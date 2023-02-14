Gündem Kıbrıs’ın “Yıkılması için depreme gerek yok” başlığı ile manşete taşıdığı Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin içler acısı hali büyük ses getirdi.

Gündem Kıbrıs’ın manşeti ve canlı yayınının ardından Sağlık Bakanlığı Değirmenlik Sağlık Merkezi için harekete geçti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ne bağlı Değirmenlik Sağlık Merkezi tadilat nedeniyle 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren bir müddet kapalı olacaktır. İlgili merkezden hizmet alan vatandaşlarımızın en yakın sağlık merkezlerine başvurabileceklerini kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.