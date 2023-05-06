Bunlar da ilginizi çekebilir

Saat 17.15 sıralarında Güzelyurt - Lefke çevre yolu üzerinde, Hasan DAĞCIOĞLU (E-49), yönetimindeki SE 934 plakalı araç ile Güneşköy Çemberinden Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu orta refüje ardından yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpıp tarla içerisine savrularak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Bu yolları kullanacak sürücüler dikkat! Polis uyardı...

Bu yolları kullanacak sürücüler dikkat! Polis uyardı...

Polisin kaza yla ilgili açıklaması şöyle:

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.