Fileleftheros’un “Kıbrıs Semalarında Bulut Tohumlama” başlıklı haberine göre, kuraklığın etkisiyle tarım ve hayvancılık alanında tasarruf amacıyla su kesintilerine başlandığı, yağış olmasına rağmen barajlara su akışı olmadığından turizm sektörü ile hane halkının yaz döneminde su kesintisine gidileceği korkusu yaşadığı ve bulut tohumlama yönteminin tartışmaya açıldığı belirtildi.

Gazete, dünyada 38 ülkenin kullandığı ve ülke üzerindeki mevcut bulutlara tohumlama yapıldığında 30 dakika içerisinde barajları besleyecek miktarda yağış elde edilebilen yöntemin, Temmuz 2024’te Rum Tarım Bakanlığı’na önerildiğini, bakanlığın 7 ay sonra öneriyi reddettiğini yazdı.

Gazete, devamla yöntemin nasıl uygulandığına ve avantajlarına dair detaylara yer verdi.