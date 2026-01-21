Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı Genel Müdür Vekili Dr. Elizabeth Konstandinu’nun dün yaptığı açıklamada, özel bir hastanede tedavi gören 54 yaşındaki bir kişinin dün, hayatını kaybettiğini açıkladığını yazdı.

Habere göre Konstandinu, grip nedeniyle hafta sonu 5 kişinin, dün de 54 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirtirken, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, grip nedeniyle ölüm sayısında artış kaydedildiğini söyledi.

Konstandinu, hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 80’in üzerinde olduğunu ve eşlik eden başka rahatsızlıkları da bulunduğunu; ancak 54 yaşındaki şahsın dünkü ölümünün istisna olduğunu ifade etti.

Habere göre Konstandinu, grip aşısının önemine vurgu yaparak, bu yıl sipariş ettikleri yaklaşık 160 bin grip aşısından 145 bininin uygulandığını belirtti.