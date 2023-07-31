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Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Alanında çıkan yangınlar nedeni ile İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in talebi doğrultusunda Doğru Tasarım Direktörü Murat Doğru'ya polis tarafından dava okundu.

Gündem Kıbrıs’ın İçişleri Bakanlığı’ndan elde ettiği bilgilere göre, Şartnamenin yerine getirilmemesi ve Çevre Dairesi’nin raporları doğrultusunda Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Alanının topluma ve kamu sağlığına zarar veren bir boyuta geldiği gözetilerek İçişleri Bakanlığı tarafından girişim başlatıldı.



İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, polisten Güngör yangınlarının çıkış nedenleriyle ilgili rapor talep ettiği öğrenildi. Güngör yangıları ile tespit ve ihmallerin olduğunun tespit edilmesi ve şartnamenin gereklerinin yerine getirilmemesi üzerine söz konusu şirketle sözleşme feshedildi. İhaleyi alan Doğru Tasarım Direktörü Murat Doğru'ya ise polis tarafından dava okundu.



Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Alanının yetkisi 8 Mart 2022 tarihi itibari ile özelleştirme kapsamında Bakanlar Kurulu kararı ile Maliye Bakanlığı’na devredilmişti. Ancak 6 Şubat Depreminin yaşanması, ara seçim süreci ve seçim yasakları nedeniyle Maliye Bakanlığı Güngör için yeni ihale sürecini başlatamadı.