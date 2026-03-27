İnsanı İnsana anlatmaktan daha zor bir şey olduğunu hiç düşünemezdim…

Yaptığını, yaşadığını görmeyen veya görmek istemeyen insanoğlu başkalarında olmayanı nasıl görüyor hayret bir şey…

Doğru düşün doğru konuş doğru yap bu sadece İranlıların zerdüşt İnancında kaldı…

Aklı Yalan Tezgahında yalanı dokuyan, Dili dürüstlükten şaşmayanlar olduk…

Mutluluğu birbirimize yalan konuşmakta bulan, yaşamımızın her anında yalana sarılan utanmadan buna da algı diyenleriz…

Doğruya uzak, Adalete tamamen yabancı her şeye çıkarlarımıza göre ayar veriyoruz…

Birlik, Dernek, politika, aile bağları, sevgi, saygı hepsi çıkarın çapına göre ayar buluyor…

Yeni fırsatlar sunanlara kanımız ısınıyor, eskisinden hemen soğuyup kurtuluyoruz…

Fayda için Her şeyimizi yalanla kamuflaj yaptığımızdan, nereye baksak onu görüyoruz, onu yaşıyoruz diye yalanlar doğru, doğrular yanlış geliyor…

O kadar ileri gittik ki, bunu sadece siyasette, Ticarete, toplumsal hareketlerde değil, özel ilişkilerimizde de Yaşıyor olduk…

Ülkemize, işimize ya da sevdiklerimize iyiliği karıştırdık, bundan istifade eder olduk…

Bir sözümüz vardı iğneyi önce kendinize, çuvaldızı sonra başkasına batırın diye,

Kendimiz BABUTSA tikenine razı olmazken, karşımızdakinin Satırla kafasını almak isteriz…

Yanlışlarımızı, hatalarımızı örtbas etmek için suçsuzlara Hakaretle saldırmayı marifet ya da üstünlük sayıyoruz…

İstediğimiz kadar Başkalarının yanlışlarını düzeltin ya da kirli çamaşırını yıkayın, yalanın karşısında hiçbir değerleri kalmaz oldu…

Sakın dilinizi terbiye edeceğim diye bir yanılgıya düşmeyin, dil yüreğe düşünceye tercümandır, bir suçu yok…

Yine de Yalanla mutlu oluyorsanız, yalanla mutlu ediliyorsanız, ve yalanla mutlu edecekseniz bırakın olduğu gibi gitsin…