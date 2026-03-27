26 Mart 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında, Gönyeli’de devriye görevini sürdüren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen S.G.A.A.A. (24) isimli şahsı durdurdu.

Şahsın üzerinde ve ardından kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda; yaklaşık 62 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, 3 gram kokain, 2 gram tütünle karışık hintkeneviri, 200 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu içerdiği düşünülen 4 adet hap, ucu yanık sarma sigara ve içerisinde uyuşturucu kalıntısı bulunan bir öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı.

Olayla ilgili olarak söz konusu şahıs tutuklanırken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.