Girne’de gürültü yüzünden kavga ettiği ev arkadaşını ciddi şekilde darp ettikten sonra 1500 dolar değerindeki eşyalarına zarar veren C.C.J. şikayet üzerine tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Girne’de Şht. Özkan Salim sokak Ertay Apartmanında ikamet eden zanlının 6 Ağustos 2023 tarihinde yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle ev arkadaşı Damilola Ayomide Eweje’yi vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, zanlının akabinde ikametgahın salon kısmında bulunan bin dolar değerindeki HP Marka Laptop ve 500 dolar değerindeki iPhone 13 Pro Max marka cep telefonunu yere atıp ekranlarının kırılmasına neden olduğunu belirtti. Polis memuru, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrolünde 12 Nisan 2022 tarihinden itibaren KKTC’den ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının ülkede kaçak olarak bulunduğunu da belirterek, teminat talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, suçlamaları kabul etmedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.