Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın mesajı şu şekilde:

“TMT’nin ilk Bayraktar’ı, (E) Alb. Ali Rıza VURUŞKAN’ı ebediyete intikalinin 44’üncü yılında minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz.

Kıbrıs Türkü’nün Rum saldırılarına karşı korumasını ve her Türk köyünün bir kale haline getirilmesini sağlayarak özgürlük ve bağımsızlık yolunda üstün yetenekleriyle önderlik yapmış bir Bozkurt olarak hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Aziz hatırası, Kıbrıs Türkü’nün gönlünde ve hafızasında ilelebet kalmaya devam edecektir.

Efsane Komutanımız (E) Alb. Ali Rıza VURUŞKAN’a Allah’tan rahmet dileriz.”