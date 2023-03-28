Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden verilen bilgiye göre, hurda araçlar yanında hurda alüminyum, akü, lastik, demir, ahşap, plastik, kablo, elektronik vb. malzemeler 6 Nisan’da saat 10.00’da Dikmen’deki Lojistik Destek Komutanlığı’nda açık artırma ile satılacak.

Satışa sunulacak malzemelerin ilgililer tarafından 3 ve 4 Nisan’da 09.00-12.00 saatleri arasında Dikmen’de görülüp incelenebileceği kaydedildi.

Satışların peşin ödeme, günlük çek ve pos cihazı ile yapılacağı duyurulan açıklamada, detaylı bilgi için 234 6925 / 234 6113 -2100/2110/2120 numaralı telefonların aranabileceği belirtildi.