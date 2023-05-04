Güzelyurt- Aydınköy ana yolunda bu akşam meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 19:40’da meydana geldi.

Ömer Küpeli (E-41) yönetimindeki GL 948 plakalı salon araç, sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu yolun sol tarafında bulunan toprak sete çarptı.

Kaza sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor