Güzelyurt-Lefkoşa ana yolu üzerinde dün saat 22.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.  

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:  

“CG 822 plakalı aracı çift şeritli yolda sol şerit içerisinde dikkatsiz bir şekilde kullanan Öncel Özbahadır (E-61), seyretmekte olduğu yolun sağında bulunan Vedat benzinci petrol istasyonu önlerine geldiğinde, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Sagir Ali (E-28) yönetimindeki UA 373 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Sagir Ali, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alınmıştır.”  

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Polisin soruşturması devam ediyor.  