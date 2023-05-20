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Polisin soruşturması devam ediyor.

Lefkoşa'da kaza: Bir kişi yaralandı

Lefkoşa'da kaza: Bir kişi yaralandı

“CG 822 plakalı aracı çift şeritli yolda sol şerit içerisinde dikkatsiz bir şekilde kullanan Öncel Özbahadır (E-61), seyretmekte olduğu yolun sağında bulunan Vedat benzinci petrol istasyonu önlerine geldiğinde, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Sagir Ali (E-28) yönetimindeki UA 373 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Sagir Ali, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alınmıştır.”

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

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