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Kaza sonucu yaralanan Faruk Yılmaz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Alvin Yağmur (E-36) ve Safter Demir (E-37) yaralanarak, kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

SON DAKİKA! Küçük Kaymaklı'da faaliyet gösteren bir iş yerinde patlama

SON DAKİKA! Küçük Kaymaklı'da faaliyet gösteren bir iş yerinde patlama

Polis açıklamasına göre, saat 15:45 raddelerinde Güzelyurt'ta Şht Ramiz Turan Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Faruk Yılmaz (E-68) yönetimindeki FA 723 plakalı salon araç, sürücünün dikkatsizliği sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sol kısmından çıkarak Güzelyurt Sağlık Merkezi'ni çevreleyen bahçe duvarına çarptı.

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