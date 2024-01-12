Meteoroloji Dairesi’nin 13 – 19 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığı ise iç kesimlerde ve sahillerde 16 - 19 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, cumartesi ve pazar günleri ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Hava, yarın çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, pazar ve pazartesi parçalı bulutlu, salı parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağmurlu, çarşamba parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, perşembe ve cuma ise parçalı bulutlu geçecek.