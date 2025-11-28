Meteoroloji Dairesi’nin 29 Kasım – 5 Aralık tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; pazar günü parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; haftanın geri kalanında ise bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 24-27 derece, sahillerde 20-23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.